ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್​ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: 3ನೇ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕುದುರಿದ ಮಹತ್ವದ ಟ್ರೇಡ್‌ ಡೀಲ್

ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್​ ನಡುವೆ ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಸಾಗಿದ್ದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಫ್​ಟಿಎಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಲಕ್ಸನ್ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 22, 2025 at 1:55 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಸುಂಕದೇಟಿನ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಮೂರು ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ(ಎಫ್​ಟಿಎ) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಲವು ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್​ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಒಮನ್​ ಜೊತೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಡೀಲ್​​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಲಕ್ಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಕ್ಸನ್ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಎಫ್​ಟಿಎ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 9 ತಿಂಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಕುದುರಿದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ರೈತರು, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಏನಂದ್ರು?: ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ಬಿಲಿಯನ್​ ಯುಎಸ್​ ಡಾಲರ್​ ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿ ಇದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್​ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 95ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.1 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ನಿಂದ 1.3 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​​ಗೆ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಲಕ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ?:

  • ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್​​ಗೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​​ನಿಂದ ಭಾರಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಶೇ.95ರಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ.
  • ಜವಳಿ, ಚರ್ಮ, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಎಫ್​ಟಿಗೆ ಅನುಸಾರ ಜವಳಿ, ಔಷಧಗಳು, ಚರ್ಮ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳು, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್​ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು.
  • 5,000 ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರವೇಶ ವೀಸಾ ಮತ್ತು 1,000 ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ರಜಾ ವೀಸಾಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋಟಾ ರಚನೆ.
  • ಮುಂದಿನ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ಬಿಲಿಯನ್​ ಯುಎಸ್​ ಡಾಲರ್​ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್.
  • ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೇಬು, ಕಿವಿಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ.
  • ಆಯುಷ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಆಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಅರಣ್ಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ.
  • ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಸರ್ವೀಸ್​ ಮತ್ತು ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 118 ಸೇವಾ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 139 ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ರಾಷ್ಟ್ರ (MFN) ಎಂಬ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಿದೆ.

