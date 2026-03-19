ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ : 26 ಹೊಸ ಭಾರತೀಯರು ಸೇರ್ಪಡೆ ; ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ?
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 3428 ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
Published : March 19, 2026 at 4:34 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ : 2026ನೇ ವರ್ಷವು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 26 ಮಂದಿ ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ 2026ರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 80 ದೇಶಗಳಿಂದ 3,428 ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು $20.1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಜರ್ಮನಿ ನಾಲ್ಕನೇ, ರಷ್ಯಾ ಐದನೇ, ಇಟಲಿ ಆರನೇ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ $99.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, 26 ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 229 ತಲುಪಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಲ್ ದಿನಕ್ಕೆ ₹274 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಫಿಸಿಕ್ಸ್ವಾಲಾ"ದ ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕ್ ಬೂಂಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. 16 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಒಬ್ಬರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
26 ಭಾರತೀಯರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾದರು: ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26 ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಸಂಜೀವ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಆಲೂರು ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತಲಾ $1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಂಧನ, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ (ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಪರಿತೋಷ್ ಗಾರ್ಗ್, ಆದಿತ್ಯ ಖೇಮ್ಕಾ (ಸಿಪಿ ಪ್ಲಸ್) ಮತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ವೇಫರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಚಂದುಭಾಯಿ ವಿರಾನಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಜಿಭಾಯಿ ವಿರಾನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು $1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಇದೆ.
$1 ಬಿಲಿಯನ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಯುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ರೇಜರ್ಪೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಹರ್ಷಿಲ್ ಮಾಥುರ್ ಮತ್ತು ಶಶಾಂಕ್ ಕುಮಾರ್, ಗ್ರೋವ್ನ ಲಲಿತ್ ಕೇಶ್ರೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಟೆಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ವಾಲಾದ ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕ್ ಬೂಬ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಸಂಸದ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ತೇಗಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ಕಾ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ 99 ಭಾರತೀಯ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ? ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 229 ಭಾರತೀಯ ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 941 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಒಪಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 20 ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 481 ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 406 ಆಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಆಲಿಸ್ ವಾಲ್ಟನ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 134 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 5 ಜನರು ಅಮೆರಿಕದವರು: ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್ ಬೆಟ್ಟನ್ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಜೂಲಿಯಾ ಕೋಚ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಲಿಯ ಐರಿಸ್ ಫಾಂಟ್ಬೋನಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಫೇಲಾ ಅಪೋಂಟೆ-ಡಯಮಂಟ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್ ವಿಶ್ವದ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಿರಿಯಮ್ ಅಡೆಲ್ಸನ್ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಬಿಗೈಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಝೆಂಗ್ ಶೂಲಿಯಾಂಗ್ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಿಸ್ ವಾಲ್ಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಟಾಪ್ 10 ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 5 ಜನರು ಅಮೆರಿಕದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2025 ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವರ್ಷ : ಫೋರ್ಬ್ಸ್ 2026ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 390 ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2021ರ ನಂತರ ಹೊಸ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2009ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
