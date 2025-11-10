ETV Bharat / bharat

ನಾಳೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನ: ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಬಂದ್​

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಬಂದ್
ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಬಂದ್ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 10, 2025 at 10:41 AM IST

ಬಿರ್ಗುಂಜ್(ನೇಪಾಳ): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಳೆ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭದ್ರತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವು ನೇಪಾಳದ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿರ್ಗುಂಜ್-ರಕ್ಸೌಲ್ ಗಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಮಹೋಟ್ಟರಿ ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪೋಖ್ರೆಲ್ ಅವರು, "ನವೆಂಬರ್​ 11ರಂದು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಡಿ ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮಹೋಟ್ಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಗಡಿಗಳು ಬಂದ್​ ಆಗಲಿವೆ. ಶನಿವಾರದಿಂದಲೇ ಈ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್​ 11ರ ಮರುದಿನ ಗಡಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ​" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ನೇಪಾಳ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು 122 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮತಪ್ರಚಾರ ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್​ಡಿಎ ಮತ್ತು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್​ ನಾಯಕರು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಮತಯಾಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಒಟ್ಟು 1,302 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 3.7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. 100 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 6255 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಸಾರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಚೈನ್‌ಪುರ, ರಾಜೌಲಿ, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಸಿಕಂದ್ರ, ಜಮುಯಿ, ಝಾಝಾ ಮತ್ತು ಚಕೈ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಗಯಾ ಮತ್ತು ಕೈಮೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ರೂಂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ನವೆಂಬರ್​ 14ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ: ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ.64.46ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​, ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ನಾದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೂತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು.

