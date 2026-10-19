ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ 29 ಲಕ್ಷ ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಈಗಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಹೇಗಿದೆ? ಎಂಬ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಿಬಿಆರ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : October 19, 2026 at 8:02 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮನುಷ್ಯನ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಜೀವನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾದಂತಹ (ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವಿಕೆ) ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸಿಬಿಆರ್ಇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯೊಂದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಲು, ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಬೃಹತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ 1,000 ಜನರಿಗೆ 3.3 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 1,000 ಜನರಿಗೆ ಕೇವಲ 1.6 ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 29 ಲಕ್ಷ ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು 260 ಕೋಟಿ ಚದರ್ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, 'ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 1950 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಮಾನವನ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು 20 ವರ್ಷದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಜನರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಸಿಬಿಆರ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿಯಾಂಡ್ ಕೋರ್: ಎ 2035 ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್- ಪಾರ್ಟ್ 1 ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ 1,000 ಜನರಿಗೆ ಸುಮಾರು 3.3 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 1,000 ಜನರಿಗೆ ಕೇವಲ 1.6 ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಆರ್ಇ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಸಿಬಿಆರ್ಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಅಂಶುಮಾನ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯಗಳ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ದೇಶದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
'ಬಿಲ್ಟ್-ಟು-ಸೂಟ್' ಮಾದರಿ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ 'ಬಿಲ್ಟ್-ಟು-ಸೂಟ್' ಮಾದರಿಯು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಾಹಕರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು: ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ, ಉಳಿತಾಯವಾದ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗಾಗಿ 'ಡೇ-ಕೇರ್' ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಹಾಗೂ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆ, ಐವಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ.
ತೈವಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಅಮೆರಿಕದ 'CEOWORLD' ನಿಯತಕಾಲಿಕವು ಈ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ 110 ದೇಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇಶವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಅಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.
ಇತರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ವರದಿಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಗ್ರ 10ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಗ್ರ 20ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೊದಲು: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಔಷಧಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಮುಂದಿದ್ದರೂ, 'ಲೆಗಾಟಮ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2023' (ಯುಕೆ) ಪ್ರಕಾರ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 'ಲೆಗಾಟಮ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್' ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ತೈವಾನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು: ಅಮೆರಿಕದ 'CEOWORLD' ನಿಯತಕಾಲಿಕದ 2025ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಕೊರತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಟಾಂಜಾನಿಯಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 69,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು: ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 69,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 13,86,150 ಅಲೋಪತಿ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 7,51,768 ವೈದ್ಯರು ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತರೆ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.
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