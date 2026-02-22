ಭಾರತ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಶೇ.15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್
ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸುಂಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು 10 ಶೇಕಡದಿಂದ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸೇರಿ ಇತರ ದೇಶಗಳು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 22, 2026 at 10:30 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಶೇ. 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೂ ಶೇ. 15ರ ಸುಂಕ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕ ಆದೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಂತೆ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಿಂದ 150 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಶೇ.15ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಮದಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಶೇ. 15ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.18 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ತಿರ್ಮಾನಿಸಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ತಿರುಗೇಟು: ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅಸಂಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ಮರುಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಶೇ. 15ರ ಸುಂಕವು ಮುಂದಿನ 150 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಘೋಷಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಮರಿಕಾದ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸುಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಸ್ ಆಡಳಿತವು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ "ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ದರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ. 10 ರಿಂದ ಶೇ. 15 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ?: ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತಾಗುವ ಔಷಧಿಗಳು, ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯೇನು?: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರ ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮರು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
