ಈ ಬಾರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ; ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳವಳ
2026ರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಭಾರತದ ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : May 29, 2026 at 8:23 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತವು ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ ದುರ್ಬಲ ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿಯ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರಿಸಿದೆ. ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಶೇಕಡಾ 24 ರಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಆಡಳಿತ ಎನ್ಒಎಎ ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮೇ - ಜುಲೈ 2026 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಶೇಕಡಾ 82 ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಶೇಕಡಾ 96 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು 1950 ರಿಂದ 1982-83, 1991-92, 1997-98 ಮತ್ತು 2015-16 ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ. 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಲವಾದ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಎಲ್ ನಿನೊ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡರಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 1950 ರಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಾಂತ ಕಂಡುಬಂದ ನಾಲ್ಕು ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ಘಟನೆಗಳಂತೆಯೇ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 1982-83, 1991-92, 1997-98 ಮತ್ತು 2015-16 ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದವು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ ನಿನೊ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕುಖ್ಯಾತ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಂತವು ವಾಕರ್ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಗಾಳಿಯ ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಬೇಸಿಗೆಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಋತುಮಾನದ ಒಟ್ಟು ಮಳೆಗಿಂತ ಮಳೆಯ ವಿತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಳೆಯ ವಿತರಣೆ ಮುಖ್ಯ. ಮಾದರಿಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಅಸಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬ್ರೇಕ್-ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಘು ಮುರ್ತುಗುಡ್ಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬರುವ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ತೇವಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿಳಂಬವಾದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರ್ದ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಸುಮಾರು 52 ಪ್ರತಿಶತವು ಇನ್ನೂ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬರಗಾಲ, ಕಡಿಮೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟಗಳು ಖಾರಿಫ್ ಬಿತ್ತನೆ, ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.
ಒಂದು ವಾರ ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು..ಆದರೆ?: ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಜಿ. ವಿ. ರಾಮಾಂಜನೇಯುಲು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಬರಗಾಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಮಣ್ಣು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗದಿರುವುದು ನೀರಾವರಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣ ಮತ್ತು ಭತ್ತದಂತಹ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಮಾಂಜನೇಯುಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
FLAME ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು IPCC ವರದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಡಾ. ಅಂಜಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಭಾರತದ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶದ ಶೇಕಡಾ 52 ರಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಗರಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ನಡುವೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯ: ಈ ನಡುವೆ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ವರದಿಯು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾರಿಫ್ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ, ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕ್ರಿಸಿಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆರತಿ ಖೋಸ್ಲಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಂಬಂಧವು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಎರಡು ಸಮಭಾಜಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ನಡುವಿನ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಐಒಡಿ ಎಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದ ಆವರ್ತಕ ಆಂದೋಲನ, ಇದು 'ಧನಾತ್ಮಕ' ದಿಂದ 'ತಟಸ್ಥ' ಮತ್ತು ನಂತರ 'ಋಣಾತ್ಮಕ' ಹಂತಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ ನಿನೊ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಗರ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ 2027 2024 ಅನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ 2026 ದಾಖಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ ನಿನೊ ಸಾಗರ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 2026 ದಾಖಲೆಯ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. 2027, 2024 ಅನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ. ರಘು ಮುರ್ತುಗುಡ್ಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಕೈಮೆಟ್ ವೆದರ್ನ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮಾಜಿ ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಜಿ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಗರದ ನೀರು ಆಳವಾದ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ ನಿನೊದ ಬಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಅದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
