ಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ : ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಕುಮಾರ್, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಣಿವೆಗಳ ಮತದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು.
Published : June 29, 2026 at 4:58 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಜಾಗತಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಬುಡ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ 2026ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಸಹಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಡಿಯಾ)ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಾದ ಬುಡ್ಗಾಮ್ನ ಬಿಎಲ್ಒಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ, ಮತದಾನದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆ. ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ, ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
Hon’ble Chief Election Commissioner Shri. Gyanesh Kumar praised the dedication & hard work of Booth Level Officers during his detailed interaction with them in District Budgam, J&K.— CEO UT OF J&K (@ceo_UTJK) June 29, 2026
“BLOs truly are the backbone of our electoral process” remarked the Hon’ble CEC. @ECISVEEP pic.twitter.com/AnTDsxdLub
ಬುಡ್ಗಾಮ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಇಸಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಕುಮಾರ್ ಭಾನುವಾರ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಮತದಾರರು, ಚುನಾವಣಾ ಪಾಲುದಾರರು, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಚುನಾವಣಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸುಂದರ ಕಣಿವೆಗಳಾದ್ಯಂತದ ಮತದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದರು.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದರ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಈ ಭೇಟಿ; ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಬಲಪಡಿಸಲು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ: ಪಕ್ಷೇತರ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಮೇಯರ್ ಪಟ್ಟ..!