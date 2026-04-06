ಭಾರತವನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ: ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ರಾಹುಲ್: ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ AI ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಳಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದೇ? ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : April 6, 2026 at 1:41 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ದತ್ತಾಂಶ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೋಮವಾರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ, ಬದಲಿಗೆ ಅದರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ದತ್ತಾಂಶವು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಮತ್ತು AI ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು. AI ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಕೆಲಸವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ?. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದತ್ತಾಂಶ, ಹಣಕಾಸು ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆಯೇ?. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ AI ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಳಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದೇ? ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ದತ್ತಾಂಶ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಆರೋಗ್ಯ ದತ್ತಾಂಶ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಚೌಕಟ್ಟು', 'ಸಮತೋಲನ', 'ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ' ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪದಗಳು ಆದರೆ ಇವು ಶೂನ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜನರು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಮ್ಮ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ನಾವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?: ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ಥಳೀಕರಣ ನಿಯಮಗಳು, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ದತ್ತಾಂಶ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ - ಭಾರತ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಅಡಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.
ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ; ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಜಿತಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾರತವು 2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 280 ಶತಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು 225 ಶತಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ರಫ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರವು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ದೃಢ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಯುಎಇ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಸಾದ್ ನೀಡಿರುವ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುಕ್ತ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ. ಇದು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ದತ್ತಾಂಶ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರ ನಡುವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
