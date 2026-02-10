ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿದ ಲ೦ಚಾವತಾರ: ವಿಶ್ವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 182 ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ 91ನೇ ಸ್ಥಾನ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಂಚಾವತಾರ ಅಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 96ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 2025ರಲ್ಲಿ 91ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
By PTI
Published : February 10, 2026 at 8:28 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಾಗಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತುಸು ಯಶ ಕಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 2025ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಥಾನ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿ 91ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕ ಪಡೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 1 ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 38 ಅಂಕ ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಬರ್ಲಿನ್ ಮೂಲದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಯಶ ಕಂಡಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 96ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 91ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
182 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಎನ್ಜಿಒ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವೆಡೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿವೆ ಎಂದು ಬರ್ಲಿನ್ ಮೂಲದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ವರದಿ ಭಯಾನಕ: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಭಾರತವು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. 2012 ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ 39 ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 829 ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ 35, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ 27, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 28 ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ 28 ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
2012 ರಿಂದ 31 ದೇಶಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿವೆ. ಉಳಿದವುಗಳು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಅಥವಾ ಅವು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿವೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ.
ನಂ.1 ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್: ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ನಂ.1 ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಂಗಾಪುರಗಳಿವೆ. ಅತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಮತ್ತು ಸೊಮಾಲಿಯಾ, ವೆನೆಜುವೆಲಾಗಳಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಅಮೆರಿಕ 29ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 20ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು, ಭಾರತದ ಸುತ್ತಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 135, ಶ್ರೀಲಂಕಾ 121, ಚೀನಾ 76ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.
ವಿಶ್ವದ 182 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಪಿಐ ಅಂಕ, ಕ್ರಮಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 0 ಅತಿ ಭ್ರಷ್ಟವಾದರೆ, 100 ಅತಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
