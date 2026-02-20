ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ 'ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದ'ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಹಿ: ಏನಿದು? ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುವು?
ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
Published : February 20, 2026 at 12:57 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವಾದ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಳಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಹಲವು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಭಾರತ ಇದೀಗ ಮೈತ್ರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ?: ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಉಪಕ್ರಮವು ಅಮೆರಿಕದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಚಾಲಿತ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಲಿಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶಗಳು ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದವು. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ಎಐ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರದ ಹಂಚಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಬದ್ಧತೆಯ ಘೋಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುವು?: ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಗ್ರೀಸ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಜಪಾನ್, ಕತಾರ್, ಕೊರಿಯಾ ಗಣರಾಜ್ಯ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸೇರಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗೋರ್ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರು.
