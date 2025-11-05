ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಹಿ: ಸುಧಾರಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು
Published : November 5, 2025 at 12:02 PM IST
ಟೆಲ್ ಅವಿವಾ/ ನವದೆಹಲಿ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಯಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಹ-ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದ ಇದಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತಾದ ಭಾರತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪಿನ (ಜೆಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) ಸಭೆಯ ನಂತರ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಏಕೀಕೃತ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಯೋಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
A high-level Indian delegation led by Defence Secretary Shri Rajesh Kumar Singh participated in the 17th meeting of Joint Working Group on Defence Cooperation in Israel. During the meeting, a Memorandum of Understanding on Defence Cooperation was signed, to expand the scope of… pic.twitter.com/3bd7arnkaL— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) November 4, 2025
ಭಾರತವು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿದಾರನಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಳವಾದ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಭದ್ರತಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಗಿಡಿಯಾನ್ ಸಾರ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂವಾದಗಳು, ತರಬೇತಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ, ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ. ಸಹ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಹ-ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಜೆಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿವೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಹಯೋಗದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶದ ಸದಸ್ಯರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಸವಾಲುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ತಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
