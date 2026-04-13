21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಣಯ ಇದು: ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರದಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತು

ದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"India is set to take one of the biggest decisions of 21st century": PM Modi on Women's Reservation bill
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (ANI)
By ANI

Published : April 13, 2026 at 1:51 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಾರಿಶಕ್ತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಐತಿಹಾಸಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಎಲ್ಲ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇದು ಭೂತಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹಂತದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಮಾನತೆಯ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯ ನಿರ್ಣಾಯ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 17 ಮತ್ತು 18ರಂದು ಸಂಸತ್​ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿದೆ.

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತವು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ನಿರ್ಧಾರ, ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ ಎಂದರು.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ದಶಕಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚರ್ಚೆ ಸುಮಾರು 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. 2029ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಿದೆ. 2029ರ ಡೆಡ್​ಲೈನ್​ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್​ 16ರಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸದನದ ಗೌರವವು ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಪ್ರಯೋಜನದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂತಸಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

