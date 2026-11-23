ಎಸ್ಸಿಒ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಇರಾನ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ; ಪಾಕ್ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಭೆ
ಎಸ್ಸಿಒ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿವೇಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 23, 2026 at 2:05 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯ (ಎಸ್ಸಿಒ) ನಾಗರಿಕ ಸಂವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಇರಾನ್ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿವೇಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಔತಣಕೂಟಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆ ಇತರ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಂತೆಯೇ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವೇದಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದವು. ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 20ರಿಂದ 22ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೊದಲ ನಾಗರಿಕ ಸಂವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಸದಾ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ ಎಂದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಇರಾನ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಈ ನಾಗರಿಕತಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತಾ ಸ್ಮೃತಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಸಿಒ ಜಂಟಿ ಜಾಲ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ.ಫರಿದೊದ್ದಿನ್ ಫರಿದಾಸ್ರ್ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಎಸ್ಸಿಒ ನಾಗರಿಕತಾ ಸಂವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಎಸ್ಸಿಒ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಾಗಿ, ಹಂಚಿಕೆಯ ನಾಗರಿಕತಾ ಪರಂಪರೆಯು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
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