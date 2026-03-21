ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 2 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೈಗಾರಿಕಾ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!
ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹2.35 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ.
Published : March 21, 2026 at 8:05 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಾರ್ಚ್ 20ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹2.35 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ XP95 ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಪವರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 25 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಲ್ (ಪಿಪಿಎಸಿ) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಡೀಸೆಲ್ (ಬೃಹತ್ ಅಥವಾ ನೇರ ಮಾರಾಟ) ವಿಭಾಗವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 20, 2026 ರಂದು, ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಲ್ಕ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹22.02 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದರವು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹109.59 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 10–15 ರಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಡೀಸೆಲ್ ಇದ್ದು, ಉಳಿದ ಶೇ 85–90ರಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ವಿಭಾಗವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಏರಿಕೆಯ ಪಥವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
2022–23ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 85.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ (MMT) ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗಿದ್ದು, 2023–24ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 89.6 MMT ಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 2024–25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು 91.4 MMT ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಡಿಕೆಯು FY23 ರಲ್ಲಿ 8.6–12.8 MMT, FY24 ರಲ್ಲಿ 8.9–13.4 MMT ಮತ್ತು FY25 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9–13.5 MMT ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಸಿಕ ಬಳಕೆಯ ದತ್ತಾಂಶವು ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 4.3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 2025 – 26ರ ಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸುಮಾರು ಶೇ 2.8 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಿರ ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ರೂ. 2.09 ರಿಂದ ರೂ. 2.35 ರವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಕೆಲವು ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, XP95 ಬೆಲೆ ಈಗ ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 101.80 ಆಗಿದ್ದು, ಇತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಟೇನ್ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಎಂಜಿನ್ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪರ್ಯಾಯಗಳಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ಸಣ್ಣ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 95-ಆಕ್ಟೇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 99.89 ರೂ.ಗಳಿಂದ 101.89 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬೃಹತ್ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 87.67 ರೂ.ಗಳಿಂದ 109.59 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ 94.77 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ದರ್ಜೆಯ ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 87.67 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ - ಡಿಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ: ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಳದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಶೇಕಡಾ 2-4 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 2010 ಮತ್ತು 2014 ರಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು (ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ) ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರವು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ತಕ್ಷಣದ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ. ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಂಧನ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
