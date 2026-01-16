ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; ಭೂಗರ್ಭ ಜಲ ಕುಸಿತದಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ - ಏನಿದು ಸಂಶೋಧನೆ?
ಅಂತರ್ಜಲದ ಆಳವು ಸಸ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೊಸ IISc ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
By Anubha Jain
Published : January 16, 2026 at 7:17 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಜಲದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪನ್ಮೂಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಸವಕಳಿಯು ಈ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ವಾತಾವರಣದ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ - ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಚಕ್ರದೊಂದಿಗಿನ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕ - ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ IISc ನಡೆಸಿದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅಂತರ್ಜಲದ ಆಳವು ಸಸ್ಯಗಳು ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಣ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಇಂಗಾಲದ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
IIScಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶೇಖರ್ ಮುದ್ದು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮರ್ಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ: ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ನೀರಿನ ನಡುವಿನ ಅಂತರವಾದ ನೀರಿನ ಟೇಬಲ್ ಆಳ (WTD)ವನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ . ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆ (GPP) ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆ (NPP) ಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಸ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳು: ಇಂಗಾಲದ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆ (CUE), ಇದು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆ (WUE), ಇದು ಕಳೆದುಹೋದ ನೀರಿನ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ
ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನೀರು (ಸಂಪನ್ಮೂಲ) ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲ (ಪೋಷಕಾಂಶ) ಎರಡನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುದ್ದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರ್ಜಲದ ಒತ್ತಡವು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಸ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಸಂಗ್ರಹ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಆಳವಾದ ಭೂಗತದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸೆಳೆಯಬೇಕಾದಾಗ, ಅವು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯು ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟಗಳು ತುಂಬಾ ಆಳವಿಲ್ಲದವು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಬೇಗನೆ ಬರಿದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕದಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗುತ್ತವೆ, ಹೇರಳವಾದ ನೀರಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ್ಜಲವು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾದ ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ನೀರಿನ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು ನೀರಿಗೆ ಬೇರುಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯಗಳು ಮಧ್ಯಮ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಉತ್ಪಾದಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನೋಟವನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಜಲದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪರಿಸರ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ನೀರು ಮತ್ತು ಭೂ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರದೇಶ - ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಳನೋಟಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಮುದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರೊ. ಶೇಖರ್ ಮುದ್ದು, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುವುದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಲವಾದ ನೀರು - ಆಹಾರ - ಶಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಶುಷ್ಕ ಋತುಗಳು ಮತ್ತು ಬರಗಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಸರ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ - ಚಾಲಿತ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲವು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಜಲದ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದೇ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಷ್ಕ ಋತುಗಳು ಮತ್ತು ಬರಗಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟಗಳು ವಿಫಲವಾಗುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳು ಇಂಗಾಲದ ಮರುಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದಕ್ಷತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಸವಕಳಿಯು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇಂಗಾಲದ ಸಿಂಕ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಈ ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಪಂಪ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಇಂಗಾಲದ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಶಾಖ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬಫರ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಸವಕಳಿ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಿನ ಮೂಲವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ವಿಶಾಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಮುಖ ಹವಾಮಾನ - ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೇವೆಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುದ್ದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಸ್ಥಿರ ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳು: ಭಾರತದ ಇಂಗಾಲದ ಸಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೀತಿ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಅಂತರ್ಜಲವು ನೀರು - ಆಹಾರ - ಶಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರೂ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕವು ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಮುದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಡಿಕೆ; ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರದೇಶ - ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಂತಹ ನೀರಿನ - ಸಮರ್ಥ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಪೂರೈಕೆ: ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಮುದಾಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ರಚನಾತ್ಮಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಾಗ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುದ್ದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯ ಭರವಸೆ: ಅಂತರ್ಜಲವು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸವಕಳಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಮುದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದೊಂದಿಗೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರ್ಜಲ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನೀರನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾದ ಅಂತರ್ಜಲವು ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಘಟಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಮಾನವ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
