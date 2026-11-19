ಹಾರ್ಮುಜ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಬಳಿ ಇತ್ತು 60 ದಿನಗಳ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ: LPG ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪೂರೈಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ:ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ!
ಭೌಗೋಳಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರತ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 4:37 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹಾಗೂ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎದುರಿಸಿತು. ದೇಶದ ಬಳಿ 60 ದಿನಗಳ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ಐಸಿಸಿಐ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪುರಿ, ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದರು. ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೂಲಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
India is already the fourth largest refiner in the world and as global economic realities change, India will be one of the two big hubs for refining. Simultaneously, we are also making inroads into biofuel. So, on the issue of energy security, India is on safe coordinates, but those coordinates are also helping India transition to energy sustainability: Shri Hardeep Singh Puri, Hon’ble Minister of Petroleum and Natural Gas, Government of India at #FICCIAGM #Bharat2047— FICCI (@ficci_india) November 19, 2026
ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳ (ಒಎಂಸಿ) ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನಾವು ಒಎಂಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆವು. ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ನಿಂತರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಪೂರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ನೋಡಿದೆವು. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿ 60 ದಿನಗಳ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹಾಗೂ 60 ದಿನಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಇತ್ತು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು ಎಂದು ಪುರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು LPG ಎಂದು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಭಾರತ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ದೇಶದ LPG ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಕತಾರ್, ಯುಎಇ ಹಾಗೂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಶೇಕಡಾ 40-50ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ದೇಶೀಯ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 35,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗಳಿಂದ 55,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಭೀತಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದಿನಕ್ಕೆ 52 ಲಕ್ಷ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವೇಳೆ 92 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿತು ಎಂದು ಪುರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತು.
ಎಲ್ ಪಿಜಿ ವಿತರಣಾ ಜಾಲದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2014ರ 14 ಕೋಟಿಯಿಂದ 33 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 1.07 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವೇಳೆ ಒಂದೂ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಬರಿದಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇಂದೂ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದರೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲೆವು ಎಂದರು.
ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಮಿಲಿಟರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಆಚೆಗೂ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಅಡಚಣೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವೇಳೆ ಶಕ್ತಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸಚಿವರು, ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದರು. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರೈಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದೇ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಸರಕುಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದರು.
ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದವು. ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಸಿಡಿಗಳು (ಮೈನ್ಗಳು) ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಎರಡು ಅಡಚಣಾ ತಾಣಗಳಿದ್ದವು. ಇರಾನಿಯರ ನಿರ್ಬಂಧ ಒಂದು, ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ನಿರ್ಬಂಧ ಇನ್ನೊಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಕು ಒಂದನ್ನು ದಾಟಿ ಇನ್ನೊಂದರ ಮುಂದೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪುರಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ದೇಶದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಹಲವು ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಾಗಾರಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪುರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ವೇಳೆ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
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