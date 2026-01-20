ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ?
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈರ್ ಪವರ್(ಜಿಎಫ್ಪಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : January 20, 2026 at 4:58 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಬಂದೂಕಿನ ಒಂದು ಗುಂಡಿಗೂ ಇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಾನೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಲವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈರ್ ಪವರ್ (ಜಿಎಫ್ಪಿ) ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಟಾಪ್ 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ತನ್ನ ನೈಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸಿವೆ. ಮಗ್ಗಲು ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಭಾರತವು ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು, ಅದು ಯಾವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು?: GFP ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 5 ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2025ರ ಸಾಲಿನ ಜಿಎಫ್ಪಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 145 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕನೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ 0.1184 ಆಗಿದೆ. 0.000 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಗ್ರ ಐದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲಿದ್ದರೆ, ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಟಾಪ್ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಂಟೆ ಮಾಡುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 12ನೇ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 35ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಲವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅತಿ ದುರ್ಬಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾಕ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು?: ಭಾರತ 0.1184 ರ ಪವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 0.2513 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 0.6062 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 35ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಂಕವು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಪವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾಕ್ಗಿಂತ ಭಾರತದ ಸೇನೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು: ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕಿಂತ 8 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಸೇನಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಧರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಈ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಸೇನೆಗಾಗಿ 75 ಬಿಲಿಯನ್ (6.81 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ವ್ಯಯಿಸಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕೇವಲ 4.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, 71 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಏರಿಕೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, 2013-14 ರಲ್ಲಿ ₹2.53 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ 2025-26 ರ ವೇಳೆಗೆ ₹6.81 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು: 2024-25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹2,09,050 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 193 ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 177 ಒಪ್ಪಂದಗಳು (92%) ದೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವು ₹1,68,922 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸೇರಿವೆ.
LCH ಪ್ರಚಂಡ್: ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 156 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 62,700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 2 ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ HAL ಜೊತೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು 19,518 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ.
ಮಿಗ್-29 ಎಂಜಿನ್: RD-33 ಏರೋ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ₹5,249 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ALH ಧ್ರುವ: ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ 34 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ₹8,073 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.
HAL ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಒಪ್ಪಂದ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2025 ರಂದು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ₹62,370 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ 97 ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ Mk1A ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ HAL ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 68 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು 29 ಎರಡು ಆಸನಗಳ ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ವಿಮಾನಗಳ ವಿತರಣೆಯು 2027-28 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ರಫೇಲ್ ಒಪ್ಪಂದ: ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗಾಗಿ 26 ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನಗಳ (22 ಸಿಂಗಲ್-ಸೀಟರ್ ಮತ್ತು 4 ಟು ಸೀಟರ್) ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಈ ವಿಮಾನಗಳ ವಿತರಣೆಯು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಶಕ್ತಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ: ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಧುನಿಕ ಗಸ್ತು ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಗಾಗಿ ಕೆಡೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು EON-51 (ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಹಿತ ರೇಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗಾಗಿ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ರಾಡಾರ್ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ.
3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ದ್ವಿಗುಣ ಗುರಿ: ಭಾರತದ ವಾರ್ಷಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.51 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ (1.27 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ. 2019-20ರಲ್ಲಿ ₹79,071 ಕೋಟಿ (ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ) ಇತ್ತು. 2029 ರ ವೇಳೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಉತ್ಪಾದನೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ರಫ್ತು: ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತು 2024-25ರಲ್ಲಿ ₹23,622 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ, 2023-24ರಲ್ಲಿ ಇದು ₹21,083 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ, ₹2,539 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ 12.04% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ₹3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ₹50,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು 2029 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ HAL, BEL, BDL, MDL ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ (L&T), ಭಾರತ್ ಫೋರ್ಜ್ (ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗ್ರೂಪ್), ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಮಾನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ನೌಕಾ ಹಡಗುಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಫಿರಂಗಿ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಮುನಿಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ (MIL) ಮತ್ತು ಅವನಿ (ಆರ್ಮರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್) ನಂತಹ ಹೊಸ ಘಟಕಗಳು ಸಹ ಮದ್ದುಗುಂಡು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
