ದೇಶದಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 48 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪ, 14 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಉತ್ತರದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

INDIA FACES DUAL WEATHER CRISIS
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 6:27 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಉತ್ತರದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 70 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) 14 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನು ತೀವ್ರ ಶಾಖವು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು 46 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ.

ದೆಹಲಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆರೆಂಜ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಒಣ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೀಸುವ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯು ಹಗಲಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 44 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು 46 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಡುವೆ ದಾಖಲಾಗುವುದು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರವೂ ತಾಪಮಾನವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ "ಬೆಚ್ಚಗಿನ ರಾತ್ರಿ" ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

14 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ: ಐಎಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವ, ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 70 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) 14 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಕೆಳಗಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಗೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಸೆಂಟರ್ (SLDC) ಪ್ರಕಾರ, ತಂಪಾಗಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರಣ ನಗರದ ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ 8,231 MW ತಲುಪಿದೆ, ಋತುವಿನ ನಂತರ ಬೇಡಿಕೆ 9,000 MW ದಾಟಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 48 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಂಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಪೂರ್ವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ: ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣ ತಂಪೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 50 ರಿಂದ 70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಾಟ್ನಾದಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಮತ್ತು ಮುಜಫರ್‌ಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಋತು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂದಿನ 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಐಎಂಡಿಯ ಮಾಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ಎಡಿಜಿ) ಆನಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಜನರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-3:30 ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

