ಎಫ್ಟಿಎ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತ-ಇಯು: ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆ
2007ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಒಪ್ಪಂದ 18 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ.
Published : January 27, 2026 at 11:05 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಎರಡು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆರಂಭವಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ (ಇಯು) ನಡುವಣ ಮುಕ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಎರಡು ದೇಶದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಂಧವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಎಫ್ಟಿಎಯ ಉನ್ನತ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕೆಯ ಬಳಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದ್ದು,ಜ. 27ರ ಮಂಗಳವಾರವಾದ ಇಂದು ಎರಡು ಕಡೆಯ ನಾಯಕರು ಈ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಭಾರತೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಎರಡೂ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ಟಿಎಯಕಾನೂನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇಯು ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯ ಬೇಕಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ.
2007ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಒಪ್ಪಂದ 18 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ದಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೀಲ್ (ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ತಾಯಿ) ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಭಾರತ ಇಯು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಕೋಸ್ಟಾ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಜವಳಿ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕ ತೀವ್ರ ವಲಯಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ರಹಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಯುನ ಸುಂಕಗಳು ಶೇ3.8ರಷ್ಟಿವೆ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ತೀವ್ರ ವಲಯಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ10ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಯು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಸುಂಕ ಶೇ 9.3ರಷ್ಟು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಶೇ35.5ರಷ್ಟು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಶೇ 10.4 ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳು ಶೇ9.9ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳಿವೆ.
ಎಫ್ಟಿಎಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ಸಾರಿಗೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಂತಹ ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಎಫ್ಟಿಎ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 2014ರಿಂದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುಕೆ, ಒಮನ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಯುಎಇ, ಇಎಫ್ಟಿಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ನ ಏಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೇರಿ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಹರಿವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಫ್ಟಿಎ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
