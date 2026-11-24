ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ- ಇಯು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಸಾಧ್ಯತೆ; 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಜಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 24, 2026 at 11:40 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (ಎಫ್ಟಿಎ) ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಈ ಒಪ್ಪಂದವು 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಯಭಾರಿ ಜೀನ್-ಎರಿಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ವೆಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಮಾತುಕತೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
“An agreement that will make a difference for growth and jobs on both sides.” - @EUAmbIndia explains the timeline and the road ahead.— EU in India (@EU_in_India) November 23, 2026
Where does the 🇪🇺🇮🇳 FTA stand, and what comes next?
This is the first in our series on what the FTA will deliver.
Stay tuned for more updates. pic.twitter.com/2QQe8FDcw8
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಸಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿಯೋಗವೊಂದು ಯುರೋಪಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೊದಲು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನುಮೋದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ, 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ: ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜವಳಿ, ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳು, ಚರ್ಮ, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕ ತೀವ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ-ತೀವ್ರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 33 ಶತಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮೀರಿ ಸೇವೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರ ಚಲನೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನುರಿತ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂತರ್-ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆದಾರರು, ಒಪ್ಪಂದದ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
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