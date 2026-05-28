ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಭಾರತ: ಗೋಧಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ
ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ, ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಬರುವ ಖಾರಿಫ್ ಋತುವಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾರಿಫ್ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
Published : May 28, 2026 at 7:40 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಾರಿಫ್ ಅಭಿಯಾನ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಬೀಜದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಐಸಿಎಆರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಾರಿಫ್ ಅಭಿಯಾನ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ, ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಬರುವ ಖಾರಿಫ್ ಋತುವಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯವು 2025 - 26 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 376.563 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 18.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 154.024 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 120.657 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 55.092 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜು ಎಣ್ಣೆಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 43.059 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆಲಗಡಲೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 13.074 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಾರೀಫ್ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್, ಸರ್ಕಾರವು ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, ರೈತರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾರಿಫ್ ಮತ್ತು ರಬಿ ಋತುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೀಜಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅದು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ವಿವರವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಸಿಎಆರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶವನ್ನು ಎಂಟು ವಿಭಿನ್ನ ಕೃಷಿ - ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಳಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐದು ವಲಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಎಂಟು ವಲಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಸುಧಾರಿತ ಬೀಜಗಳು, ಬೀಜ ಬದಲಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ತಾಪಮಾನವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯ ಅವಧಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಾರಿಫ್ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಗಳ ಸಣ್ಣ ಸರಾಸರಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ರೈತರು ಸೀಮಿತ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಟೈಲರ್ಗೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ: 15 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ಈಗ ನನಸು!
ಜಿರಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಡಿಎನ್ಎ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ!