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ಭಾರತ ಹಿಂಬಾಗಿಲ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ನಡೆಸಲ್ಲ: ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ನಡುವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್- 2 ಸಭೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ MEA

ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಸಭೆ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ. ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ.

FOREIGN SECRETARY VIKRAM MISRI
ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಶ್ರಿ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 6:27 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು (ಟ್ರ್ಯಾಕ್​​-2 ಡಿಪ್ಲೋಮಸಿ) ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಭಾರತ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂವಾದಗಳು ದೇಶದ ನೈಜ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಸೀಶೆಲ್ಸ್‌ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಶ್ರಿ ಅವರು, "ನಿವೃತ್ತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ನೇಮಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳು ದೇಶದ ಭಾವನೆಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅವೆಲ್ಲವೂ ಖಾಸಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಷ್ಟೆ: ಇಂತಹ ಸಂವಾದಗಳು ದೇಶ- ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವೂ ಅಲ್ಲ. ಇವು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಅವುಗಳು ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು, ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೇ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಅದು ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ತಮ್ಮದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂವಾದಗಳು ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯವೂ ಇವಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗೆ ತೆರೆಮರೆಯ ಹಿಂದೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಿದು?: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿವೃತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 2 ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಏನಿದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ 2 ಮಾತುಕತೆ?: ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿವೃತ್ತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು, ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಸಭೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

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FOREIGN SECRETARY VIKRAM MISRI

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