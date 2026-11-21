ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯುವ ಹೆಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು; 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಲಸಿಕೆ ಸಾಧನೆ
ಹೆಚ್ಪಿವಿ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಹದಿಹರೆಯದ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
By ANI
Published : November 21, 2026 at 1:19 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ (HPV) ಲಸಿಕೆಯ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಯು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಪಿವಿ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಹದಿಹರೆಯದ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2026ರ ಫೆ. 28ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅವರು, ಈ ಸಾಧನೆಯು ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹೆಚ್ಪಿವಿ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹದಿಹರೆಯದ ಬಾಲಕಿಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾದ ಬಿಹಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮಿಜೋರಾಂ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದು, ಇತರೆ 12 ರಾಜ್ಯಗಳು ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 14 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಉಚಿತ ಮತ್ತ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋಸ್ ಹೆಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಉಪಕ್ರವು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಂಕು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕಟಣೆ ಅನುಸಾರ, ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಅವರ 2021ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸುಮಾರು 1.2 ಕೋಟಿ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 87ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ.
ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಗುರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ.
ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಅಸ್ಸೋಂ ಶೇಕಡಾ 95.63ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಶೇಕಡಾ 95.28, ಕರ್ನಾಟಕ ಶೇಕಡಾ 93.16 ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಶೇಕಡಾ 90.17 ಇವೆ.
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