ETV Bharat / bharat

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ; ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾ ದುರ್ಗಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಅಪರಿಮಿತ ಅನುಗ್ರಹವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ತರಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.

India Celebrates Navratri, Gudi Padwa, Ugadi And Cheti Chand
ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾ ದುರ್ಗಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 19, 2026 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗುರುವಾರ ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿ, ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ, ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ಚೇತಿ ಚಂದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಎಲ್ಲ ಜನರ ಶಾಂತಿ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯಾದ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಆಕೆಯ ಅನುಗ್ರಹವು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದಲೇ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ನವ ಸಂವತ್ಸರದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷವು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನವೀಕೃತ ಆವೇಗವನ್ನು ತರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಸಂತೋಷ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಲಿ. ಈ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಇದು ನವೀಕೃತ ಆವೇಗವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕೊಡವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬವಾದ ಯುಗಾದಿಯಂದು ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಈ ಹಬ್ಬವು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರಂಭವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷವು ಸಂತೋಷ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬವಾದ ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾದ ರೋಮಾಂಚಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಚೇತಿ ಚಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದೇಶದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಈ ದೈವಿಕ ಸಂದರ್ಭವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ, ಅದೃಷ್ಟ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತರಲಿ. ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ, ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಅಪರಿಮಿತ ಅನುಗ್ರಹವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ತರಲಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲಿ. ಜೈ ಅಂಬೆ ಜಗದಾಂಬೆ ಮಾ! ಎಂದು ಮೋದಿ X ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಯುಗಾದಿ ದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ವಿವರಣೆ!

ಮಂಗಳೂರು - ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ರೈಲು 35 ದಿನ ರದ್ದು; ಹಲವು ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆ

TAGGED:

CHAITRA NAVRATRI
GUDI PADWA
UGADI 2026
PM NARENDRA MODI
CELEBRATES UGADI TODAY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.