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ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶ ವೈಭವ: ವಿವಿಧ ಥೀಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೆಂಡಾಲ್​ಗಳು, ಭಕ್ತರಿಂದ ವಿನಾಯಕನ ಸ್ತುತಿ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡಾಲ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಕ್ತರಿಂದ ಗಣಪನ ಸ್ತುತಿ ಮೇಳೈಸುತ್ತಿದೆ.

GANESH CHATURTHI
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2026 at 11:29 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಏನಿದ್ದರೂ 'ಗಣೇಶ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯಾ' ಘೋಷಣೆಯದ್ದೇ ಸದ್ದು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾಗೃತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮಿಂದೇಳುತ್ತಿದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಪೆಂಡಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ರಂಗನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕನ ಮೂರ್ತಿಗಳು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕನ ಮೂರ್ತಿಗಳು. (PTI)

10 ದಿನಗಳು ನಡೆಯುವ ಈ ಭವ್ಯ ಉತ್ಸವದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುಂಬೈನ 'ಲಾಲ್​ಬಾಗ್​ಚಾ ರಾಜ' ಗಣಪ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ ಮೋರಯಾ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಟೆಕ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ವಿಶೇಷ 'ಮಂಗಳ ಆರತಿ'ಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೋತಿ ಡುಂಗ್ರಿ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರ ಜನಸಂದಣಿ ಸೇರಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 'ಮಂಗಳ ಆರತಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ 11:40ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ 'ಶಯನ ಆರತಿ'ಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ, ಸತತ 19 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮರಳು ಕಲಾವಿದ ಸುದರ್ಶನ್​ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಗಣಪ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮರಳು ಕಲಾವಿದ ಸುದರ್ಶನ್​ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಗಣಪ. (PTI)

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿವಗಂಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿಳ್ಳಯಾರ್‌ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕರ್ಪಗ ವಿನಾಯಕರ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.

ಇತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುತ್ತಿದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗು: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬಗುಯಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಪಂಡಾಲ್ ಅನ್ನು 'ಪರಿವರ್ತನೆ- ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಬಂಗಾಳದತ್ತ' ಎಂಬ ಥೀಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೆಂಡಾಲ್​ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಆರ್‌ಜಿ ಕರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ಪೆಂಡಾಲ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಎಂಬ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಆಗಬಹುದಾದ ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಪೆಂಡಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ದಿಲೀಪ್​ ಘೋಷ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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GANAPATI
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
GANESH CHATURTHI

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