ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚ್​ಗಳು; ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಶುಭಾಶಯ

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಶುಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 25, 2025 at 10:36 AM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೀಯರ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಅನ್ನು ಇಂದು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಂತಸ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚ್‌ಗಳು ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬವು ಭರವಸೆ, ಶಾಂತಿ, ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಜನರೂ ಸಹ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಇಂದು ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು​ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದ ಅನುಸರಣೆಗೆ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಹಬ್ಬವಾದ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬವು ಮಾನವಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೋಧನೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬವಾಗಲೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೋಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿ" ಎಂದು ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್‌ನ ಜಾರುಬಂಡಿ, ಗಂಟೆಗಳು, ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮಾಲೆಗಳು, ಹೊಳೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಮರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ರಜಾದಿನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಇನ್ ದಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಚರ್ಚ್​, ಶಿಮ್ಲಾದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್, ರಾಂಚಿಯ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಸೇಂಟ್ ಮೈಕೆಲ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಚರ್ಚ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧೆಡೆ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರು. ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳ ಮಿಂಚು ಯೇಸು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾದ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ, ಫಾದರ್ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಈ ಹಬ್ಬವು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಜನರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

