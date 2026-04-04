ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ: ಜೈಶಂಕರ್
ಈಗಿನ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : April 4, 2026 at 4:02 PM IST
ರಾಯ್ಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): "ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಾಗತಿಕ ಗುರುತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಐಐಎಂನ 15ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನೀವು ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯು ಊಹಿಸಲೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ನೀವು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವು ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Addressing the 15th Annual Convocation Ceremony @iimraipur.
ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಗುರುತಿಗೆ ಬಲ: ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ದೇಶಿಯವಾಗಿ ಜನರು ಸಹ ವಿದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
"ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದರು.
ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್, ಮಾತುಕತೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಅವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇತರರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಯುವಕರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ಯುವಕರಲ್ಲಿ "ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ" ಎಂಬ ಮನೋಭಾವದ ಜಾಗೃತಿಯು ಮೂಡಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರಿವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
