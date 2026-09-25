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ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು: ಮೇಕ್​ ಇನ್​ ಇಂಡಿಯಾ 12ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಯೆಲ್​ ಮಾತು

ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬುದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದ್ದರ ಫಲಿತಾಂಶವಿದು.

India Can Manufacture For The World: Goyal Says Cumulative FDI During 2014-26 Reaches USD 843 Bn
ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2026 at 1:29 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಗುರಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ದೇಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದ 12ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2025 - 26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 94.53 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ನಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಒಳಹರಿವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 2014 - 15ರಿಂದ 2025 - 26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಸಂಚಿತ ಎಫ್​ಡಿಐ ಒಳಹರಿವು 843ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದ ಹಿಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕೇವಲ ಆಮದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾರತದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

2014ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಗ ಪ್ರದೇಶದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿ ಕುರಿತು ಕಲ್ಪನೆಕಂಡರು.

ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯು ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. ಇದು ಅದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ ಅಪ್​ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಉತ್ಪಾದಕರು, ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು, ರಫ್ತುದಾರರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ನಡುವೆ ಮೂಡಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದು. ಭಾರತವು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲದು, ಭಾರತವು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಲ್ಲದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (ಪಿಎಲ್​ಐ) ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಇದು 14.6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉಕ್ಕು ಮುಂತಾದ ವಲಯಗಳು ಪಿಎಲ್‌ಐ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದರು.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಸಿರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಗಮೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿ, ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಓಪನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೂಲಕ 470 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ.

ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದ 12 ವರ್ಷಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿರುವುದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

INDIA CAN MANUFACTURE FOR THE WORLD
INDIA FDI
ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಮೇಕ್​ ಇನ್​ ಇಂಡಿಯಾ
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