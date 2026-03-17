ETV Bharat / bharat

'ಹೇಡಿತನ, ಅನಾಗರಿಕ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ': ಕಾಬೂಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್ ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿದ ಭಾರತ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕಾಬೂಲ್‌ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ವಾಯುದಾಳಿಯನ್ನು ಹೇಡಿತನ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಭಾರತ ಖಂಡಿಸಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುದಾಳಿ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುದಾಳಿಯಿಂದ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಸನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 17, 2026 at 5:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಬೂಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ವಾಯುದಾಳಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ (ಮಾರ್ಚ್ 16) ರಾತ್ರಿ ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಸನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಕನಿಷ್ಠ 250 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನ್ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ 2,000 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತ ಹೇಳಿದೆ.

ಪಾಕ್ ವಾಯುದಾಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಧ್ವಂಸ (AP)

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಭಾರತ, ಇದೊಂದು ಹೇಡಿತನ ಮತ್ತು ಅವಿವೇಕದ ಹಿಂಸಾಚಾರ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗದ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಹಲವು ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಘೋರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕೃತ್ಯವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಮೇಲಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಾಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ನೇರ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಕಾಬೂಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್ ದಾಳಿ (AP)

ನಾಗರಿಕರ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬೇಕು-ಭಾರತ: ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೃತ್ಯದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನ್ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣೀರು (AP)

ಭಾರತ ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಈ ದುರಂತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಭಾರತ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಆತಂಕ (AP)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಬೂಲ್ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುದಾಳಿ: 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವು,250 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ ; ತಾಲಿಬಾನ್​

TAGGED:

KABUL HOSPITAL
AFGHANISTAN
ಪಾಕ್ ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿದ ಭಾರತ
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
PAKISTAN AIRSTRIKE IN KABUL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.