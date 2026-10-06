ಸಿಇಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹತ್ತಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹತ್ತಿ, ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಾವುಟ ಬೀಸಿದರು.
Published : October 6, 2026 at 4:40 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಯಿತು. ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ (ಇಸಿಐ) ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹತ್ತಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲಕಾಲ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬಳಿಕ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Lok Sabha MP #RahulGandhi waved the National Flag while climbing atop a police barrier during the #INDIAbloc’s protest against the Election Commission of India. LIVE Update: https://t.co/MKmTzTAnB2 https://t.co/lqejKa0he3— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 6, 2026
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಸದರು ಸಂಸತ್ ಭವನದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಸಂಸದರ ವಶ, ಬಿಡುಗಡೆ: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ), ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ, ಬಿಜು ಜನತಾದಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಸಂಸದರು ಇಸಿಐ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಉಂಟಾದ ಗೊಂದಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.
ಕೆಲವು ಸಂಸದರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬಸ್ಗೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಹಲವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿ ಬಳಿಯೇ ಧರಣಿ ಕುಳಿತರು. ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಾಗ್ಯೂ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭವನದ ಆವರಣದ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
Gaddar Gyanesh Resign Now https://t.co/InsresVLC6— Congress (@INCIndia) October 6, 2026
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಭಾರಿ ಭದ್ರತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸದರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಗದ್ದರ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಜ್ಞಾನೇಶ್, ಇಟ್ಸ್ ಡನ್ ಬ್ರೊ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಫಲಕವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹತ್ತಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ: ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬೀಸಿದರೆ, ಇತರ ಸಂಸದರು ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.
ಮತದಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಣಿಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅರ್ಜಿಯಾದ ಫಾರ್ಮ್ 6 ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ನೀಡಿರುವ ಅವಲೋಕನಗಳ ಬಳಿಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಸದರು ಸಿಇಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ: ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಚಾರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ನವದೆಹಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಯಿತು ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬದಲಿಸಲಾಯಿತು.
ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಚಾರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಪಟೇಲ್ ಚೌಕ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ, ಪಟೇಲ್ ಚೌಕ್ನಿಂದ ಜಿಪಿಒಗೆ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ಸರ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಜಿಪಿಒಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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