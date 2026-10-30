ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ವಿರುದ್ಧ 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಾಭಿಯೋಗ' ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ನಡೆಸಲು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 3:56 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಾಭಿಯೋಗ' (public impeachment) ನಡೆಸಲು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಈಗ ಶನಿವಾರ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 10 ರಾಜಾಜಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತೃಣಮೂಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, "ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು (ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಾಭಿಯೋಗ) ನಾಳೆಗೆ, ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಿಯಾ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 'ಮಹಾ ರ್ಯಾಲಿ'ಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯೇತರ - ಹೀಗೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಹುಲ್, ಜನರು ದೆಹಲಿಗೆ ಬರದಂತೆ ಅವರು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಾನಿ, ಅಂಬಾನಿ, ಮೋದಿ, ಶಾ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಜನರ ಮತಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು 'ಭಾರತ'ದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ; ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ತೃಣಮೂಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಡೆರೆಕ್ ಒ'ಬ್ರೈನ್, 'ಇಂಡಿಯಾ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಜನರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.
"ನಾವು, 'ಇಂಡಿಯಾ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಜನರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿಯರು - ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಆ ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಗೆಲುವುಗಳು ಕುತಂತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೀಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ಅದು ಕೇವಲ ಚುನಾವಣಾ ಕುತಂತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಇವಿಎಂಗಳಿಂದ (EVMs) ಹಿಡಿದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಿರುಚುವಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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