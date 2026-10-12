ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ: ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
Published : October 12, 2026 at 8:24 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನೇಹಾ ಬೋರಾ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಮಂಡಿ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಬರಾಖಂಬಾ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಧಾನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡವು.
Rahul Gandhi and INDIA Bloc Leaders Arrive at Supreme Court #RahulGandhi #SupremeCourt #INDIABloc #MarchForDemocracy #DelhiProtests #MandiHouse #ElectionCommissionRow #DelhiNews #IndianPolitics https://t.co/5Rp90uUH8v— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 12, 2026
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತದಾರರ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, "ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದಾಗಬೇಕು. ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೂಲಕ ಗೆದ್ದ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
#WATCH | INDIA Bloc protest march in Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi arrives at the Supreme Court Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, along with other INDIA bloc leaders, has moved the Supreme Court against the Election Commission of India (ECI). In their plea, the opposition bloc has impleaded Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar and the two Election Commissioners, Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, alongside the ECI.— ANI (@ANI) October 12, 2026
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಸಿಇಸಿ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Neha Bora, Priyanka & Rahul Gandhi March Together at INDIA Bloc Protest #NehaBora #PriyankaGandhi #RahulGandhi #INDIABlocProtest #CongressMarch https://t.co/nzZSFMtJNg https://t.co/5Xtw8YCzmQ— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 12, 2026
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರು, ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂಡಿ ಹೌಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
Service Update Entry and exit gates of all Metro Stations of the Delhi Metro network are now open. The interchange facility at all the concerned Metro stations is also available.— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 12, 2026
ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಪುನಾರಂಭ: ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಡಿಎಂಆರ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕೇಂದ್ರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 6 ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಾದ ಪಟೇಲ್ ಚೌಕ್, ಜನಪಥ್, ರಾಜೀವ್ ಚೌಕ್, ಮಂಡಿ ಹೌಸ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಬರಾಖಂಬಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರು.
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