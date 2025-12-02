SIR ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಒಪ್ಪಿಗೆ; ಡಿಸೆಂಬರ್​ 9ಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್​; ಇದು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಎಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ

ETV Bharat / bharat

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಎಸ್​​​ಐಆರ್​ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಎರಡು ದಿನ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ತನ್ನ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ - SIR ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತಿದ್ದವು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದವು. ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದೆ.

ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ SIR ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ SIR ವಿಷಯವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿವಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಲಾಪಗಳು ಚರ್ಚೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ಗದ್ದಲದ್ದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೋಲಿಗೆ SIR ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 9 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 3 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸೇರಿ ಇಂಡಿ ಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದವು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್​​​​​ನ ಹೊರೆಗೂ ಮತ್ತು ಒಳಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಗೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಎಸ್‌ಐಆರ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಆಯಾಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಯುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇಂಡಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಠಮಾರಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿವೇಶನವು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಇದು ಆಟದ ಮೈದಾನವಲ್ಲ. ಅದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಪ್ ಆಗಿರುವ ಮಾಣಿಕ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ; ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದೋಷಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎಸ್​ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು BLOಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. OBC ಗಳ ಮತಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು SIR ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SIR ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. SIRಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ರಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್​ಐಆರ್ ಬಳಿಕ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು RJD ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ AD ಸಿಂಗ್ ETV ಭಾರತದ ಎದುರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರದ ನಂತರ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ಗೋವಾ, ಗುಜರಾತ್, ಕೇರಳ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು 3 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ SIR ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. DMK ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.

SIR ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿವೆ: SIR ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿವೆ ಎಂದು DMK ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದ DM ಕಥಿರ್ ಆನಂದ್ ETV ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ TMC SIR ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತ್ತು, 2026 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಆಪಾದಿತ ನುಸುಳುಕೋರರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿವೆ: SIR ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿವೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಳವಳಗಳನ್ನು EC ಮುಂದೆ ವಿವರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮತ್ತು ಅವರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೊಂಡುತನದಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಯಿತು ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದೆ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.

