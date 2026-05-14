ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಈ ನಿಯಂತ್ರಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
Published : May 14, 2026 at 9:54 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ರಫ್ತನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮೇ 13 ರಂದು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGFT) ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಂಕ ದರ ಕೋಟಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುವ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಈ ಆದೇಶ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ITC (HS) ಕೋಡ್ಗಳ ಅಡಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಕಚ್ಚಾ ಸಕ್ಕರೆ, ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು DGFT ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಂತ್ರಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಐಟಿಸಿ (ಎಚ್ಎಸ್) ಕೋಡ್ಗಳಾದ 1701 14 90 ಮತ್ತು 1701 99 90 ಅಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ರಫ್ತು ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ದಿಂದ ನಿಷೇಧಿತ ಎಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2026 ರವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಷೇಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. CXL ಮತ್ತು TRQ ಕೋಟಾಗಳ ಅಡಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಈ ನಿಷೇಧವು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಭೌತಿಕ ರಫ್ತು ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪರಿವರ್ತನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆಸುವ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಹಡಗಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಗಣೆಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ರೊಟೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಡಗುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲಂಗರು ಹಾಕಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು DGFT ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬರ್ತಿಂಗ್/ಆಂಕರಿಂಗ್ ಕುರಿತು ದೃಢೀಕರಣದ ನಂತರವೇ ಅಂತಹ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ತಕ್ಷಣದ ನಿಷೇಧದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕ ವಿನಂತಿಯಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
