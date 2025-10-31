ETV Bharat / bharat

10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ: ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಹಿ

ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.

INDIA US INK DEFENCE FRAMEWORK PACT
ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ದ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟರ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ , ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ (X@rajnathsingh)
Published : October 31, 2025 at 4:02 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ, ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ದ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟರ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.

ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ, ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಾನು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮನ್ವಯ, ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಇದನ್ನು "ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಯಲು ಮೂಲಾಧಾರ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧ ಒಲಪಡಿಸಲು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ 10 ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫಲಪ್ರದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ನಾವು ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ 'ಯುಎಸ್-ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧ ಒಲಪಡಿಸಲು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಒಮ್ಮುಖದ ಸಂಕೇತ. ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಹೊಸ ದಶಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾದ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಳೆ ಆಸಿಯಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಸಭೆ: ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಭೆಯ ನಡುವೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೇತ್ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಆಸಿಯಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಸಭೆ ಪ್ಲಸ್ (ADMM ಪ್ಲಸ್)ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

