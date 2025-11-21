ETV Bharat / bharat

G20 ಶೃಂಗಸಭೆ: ಭಾರತಕ್ಕೆ 'ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ'ದ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿ

ಜಿ20ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು, ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು 'ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

Prime Minister Narendra Modi
ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 21, 2025 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ನವೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ 23ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿ20 ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭೇಟಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಂತರ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಜಿ20 ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನವದೆಹಲಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಜಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ 2025ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯು 'ಐಕಮತ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜನ ಕೇಂದ್ರಿತ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್‌ಸಂಪರ್ಕಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದೇಶವು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಲಿಂಗ, ಜನಾಂಗ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಇತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

G20 ಅಥವಾ 20 ಜನರ ಗುಂಪು 19 ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ (EU) ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಒಕ್ಕೂಟ (AU)ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಂತರ್​ಸರ್ಕಾರಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 55 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು G20 ಉನ್ನತ ಕೋಷ್ಟಕಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರು. G20 ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಆಫ್ರಿಕನ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

"ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಜಿ 20 ಶೃಂಗಸಭೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷ ಶೃಂಗಸಭೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಮೋದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಿ 20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಜಿ 20 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: G-20 ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ; ಹಲವು ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ

TAGGED:

SOUTH AFRICA 2025 PRESIDENCY
NEW DELHI
ಜಿ20
MODI JOINS G20

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನಾಲ್ಕು ದೇಶ, 15,000 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ರಣಹದ್ದು

ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನವದಂಪತಿಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ

ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್: ಸೇವಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ; ಭಾರತ vs ಪಾಕ್​ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇಲ್ಲ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.