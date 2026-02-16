ETV Bharat / bharat

ಎಐ ಇಂಪಾಕ್ಟ್​​ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ

ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮಗಿದ್ದು, ಸಂವಾದ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಎಐ ಇಂಪಾಕ್ಟ್​​ ಶೃಂಗಸಭೆ- 2026 (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 16, 2026 at 5:28 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಶೃಂಗಸಭೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಐ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿಗ್ಗಜರು ಮತ್ತು ಎಐ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ ಫೆ.20ರವರೆಗೆ ಸಾಗಲಿರುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 45 ದೇಶಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒಗಳು, ಟೆಕ್​ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಐ ನೀತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಉದ್ಯಮ ಅನ್ವಯಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಅಧಿವೇಶನ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ, ಸಂವಾದಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್​ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಎಐ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಇಚ್ಛೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮಗಿದ್ದು ಸಂವಾದ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಿರಾದರೆ, ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹೀಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:

  • ಮೊದಲು ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​​ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
  • ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್​ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ.
  • ನಿಯೋಗವಾಗಿ (ಡೆಲಿಗೇಟ್​) ರಿಜಿಸ್ಟರ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಇಮೇಲ್​ ಐಡಿಯಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿ, ಇಮೇಲ್​ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕವೂ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

  • ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್​ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್​ ಸ್ಟೋರ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
  • ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಸಮ್ಮಿಟ್​ 2026 ಎಂದು ಹುಡುಕಿ.
  • ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿ.
  • ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಬಳಿಕ ಆ್ಯಪ್​ ತೆರೆದು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಒಟಿಪಿ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್​ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
  • ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಒಂದು ಕ್ಯೂಆರ್​ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮೈ ಕ್ಯೂಆರ್​ ಸೆಕ್ಷನ್​ ಅಡಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಭಾರತ್ ಮಂಡಪಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವವರು ತಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕ್ಯೂಆರ್​ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಐಡಿ ಪುರಾವೆ ತೋರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್​ ದಿಗ್ಗಜರು: ಓಪನ್‌ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ, ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್‌ಮೈಂಡ್ ಸಿಇಒ ಡೆಮಿಸ್ ಹಸ್ಸಾಬಿಸ್, ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸಿಇಒ ಡೇರಿಯೊ ಅಮೋಡೆ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಐ ಸಿಇಒ ಆರ್ಥರ್ ಮೆನ್ಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು AI ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಮಿತ್, ಅಡೋಬ್ ಸಿಇಒ ಶಾಂತನು ನಾರಾಯಣ್, ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ ಸಿಇಒ ಜೂಲಿ ಸ್ವೀಟ್, ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸಿಇಒ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ಅಮೋನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲೊ ಆಲ್ಟೊ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಇಒ ನಿಕೇಶ್ ಅರೋರಾ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

