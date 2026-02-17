ವಿಚಾರ, ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಉದ್ದೇಶಗಳ ಪ್ರಬಲ ಸಂಗಮ ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ; ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಎಐ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ 13ದೇಶಿಯ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
Published : February 17, 2026 at 12:14 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಆಲೋಚನೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳ ಪ್ರಬಲ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಎಐ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ 13ದೇಶಿಯ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ, ಭಾರತದ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2026 ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳ ಪ್ರಬಲ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮಾನವ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಎಐಅನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ಪೋವು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಘಟಕ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 70,000 ಚದರ್ ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 10ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನವೋದ್ಯಮಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ 13 ದೇಶದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ರಷ್ಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೆರ್ಬಿಯಾ, ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ, ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಂಟಪಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂಟಪಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿವೆ.
