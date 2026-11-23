ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶ; ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ 2ನೇ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕ: ಪವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2026
ಭಾರತವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಸೂಚ್ಯಂಕವೂ 0.5 ರಿಂದ 40.5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 4:02 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೋವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಷ್ಯಾ ಪವರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2026 ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಸೂಚ್ಯಂಕವೂ 0.5ರಿಂದ 40.5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಅಂಕಗಳ ಅಂತರವು 2018ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ 78.9 ಮತ್ತು 73.6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಏಷ್ಯಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೇಳಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರದಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನೈರುತ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು.
ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಏರುಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಗಲ್ಫ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಅಂದರೆ +2.3 ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ -0.7 ರಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಜಾಲ +2.1, ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ +1.2 ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ +0.5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 26.4 ಮತ್ತು 43.8 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಭಾವವು 70.3ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2026ರ ಲೋವಿ ಇನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಪವರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 131 ಸೂಚಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 27 ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ 78.9 ಮತ್ತು ಚೀನಾ 73.6ರಷ್ಟು ಅಂತರ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಂತರವು 2018ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂತರ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಭಾವವು 76.7ರಿಂದ 6 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷವೂ ಕುಸಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಯುದ್ದ, ಸುಂಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೋರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಸೇನಾ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಸಮತೋಲನವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದ್ವಿಧ್ರುವೀಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾಗಳೇ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಯಮ ಶಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಲಿ ಇವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು 'ಏಷ್ಯಾ ಪವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್'ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಹಂಟರ್ ಮಾರ್ಸ್ಟನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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