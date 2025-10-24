ETV Bharat / bharat

Bihar Election: ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಾಲು ಯಾದವ್​!: ಸುರೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಸೇರಿ ಇತರರ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತ

ಲಾಲು ಯಾದವ್ ಗಯಾದ ಬೆಲಾಗಂಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಅದೇ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್​ ಯಾದವ್​​ ಅವರೇ ಅಥವಾ? ಅದೇ ಹೆಸರಿನವರಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ.

Bihar Election
ಬಿಹಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್​ 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 24, 2025 at 6:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗಯಾ, ಬಿಹಾರ: ಲಾಲು ಯಾದವ್ ಬೆಲಾಗಂಜ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಿದ್ದರು ಅವರು 2025 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಲಾಗಂಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲಾಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಲಾಲು ಯಾದವ್ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಲಾಗಂಜ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಾಲು ಯಾದವ್.

2024ರ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಯಾದವ್: ಲಾಲು ಯಾದವ್ ಈ ಹಿಂದೆ 2024 ರ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲಾಗಂಜ್‌ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಲಾಲು ಯಾದವ್ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾರಚಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮಖ್ರೌರ್ ಗ್ರಾಮದವರು. ಅವರು ಬೆಲಾಗಂಜ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲಾಲು ಯಾದವ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ: ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ₹13,27,000 ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಲು ಯಾದವ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರೈತ, ಆದರೂ ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಗಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಲಾಗಂಜ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 12 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಂದರೆ ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷದ ಮನೋರಮಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಬೆಂಬಲಿತ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಪಕ್ಷದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್. ಇವರಲ್ಲದೇ ಜನ ಸೂರಾಜ್​ ಪಕ್ಷದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಇದ್ದಾರೆ.

"ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಬೆಲಾಗಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ 32 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರ ನಂತರ ಅವರ ಮಗ ಈ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರರು, ಮತ್ತು ನಾನು ಸಹ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲಾಲು ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ಡಾ. ಸುರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ 32 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಲಾಗಂಜ್‌ನಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಜೆಹಾನಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಸಂಸದರಾದ ನಂತರ, ಅವರ ಮಗ ಡಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು 2024 ರ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕಿ ಮನೋರಮಾ ದೇವಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಲಾಲು ಯಾದವ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರ ರದ್ದು: ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸುರೇಂದ್ರ ಯಾದವ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರು 2025 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಲಾಲು ಯಾದವ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿವೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ: ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆ: IMD ಮುನ್ಸೂಚನೆ!

'ಅಬ್​ ಕಿ ಬಾರ್​ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್'​, ಐಪಿಎಲ್ ಜಾಹೀರಾತು​ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಪಿಯೂಷ್​ ಪಾಂಡೆ ನಿಧನ; ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂತಾಪ

TAGGED:

LALU YADAV
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
ಗಯಾದ ಬೆಲಾಗಂಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ
BELAGANJ SEAT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರಿ ಶಬ್ಧದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ: ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಪಾರಾದ ಆಕಾಶ್​; ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕ!

3 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

'ಅಬ್​ ಕಿ ಬಾರ್​ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್'​, ಐಪಿಎಲ್ ಜಾಹೀರಾತು​ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಪಿಯೂಷ್​ ಪಾಂಡೆ ನಿಧನ; ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂತಾಪ

ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಓಟ: ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.