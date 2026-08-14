I-Day 2026: 1057 ಪೊಲೀಸ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶೌರ್ಯ - ಸೇವಾ ಪದಕ
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 301 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶೌರ್ಯ ಪದಕಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 756 ಮಂದಿಗೆ ಸೇವಾ ಪದಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 14, 2026 at 1:44 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2026ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳು, ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಕಾರಾಗೃಹ ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು 1,057 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 301 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶೌರ್ಯ ಪದಕಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 756 ಮಂದಿಗೆ ಸೇವಾ ಪದಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶೌರ್ಯ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ 301 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪೈಕಿ, 272 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು 29 ಮಂದಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ, ಜೀವ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಅಪರಾಧವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಶೌರ್ಯ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೌರ್ಯ ಪದಕ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು 301 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೈಕಿ 197 ಮಂದಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ಉಗ್ರವಾದ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, 51 ಮಂದಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, 12 ಮಂದಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 41 ಮಂದಿ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
756 ಮಂದಿಗೆ ಸೇವಾ ಪದಕ: ಒಟ್ಟು 92 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪದಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಈ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ 92 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 83 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂವರು ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದವರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಕಾರಾಗೃಹ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, 664 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪದಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪದಕ ಪಡೆದ 664 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 606 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ, 28 ಮಂದಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಯವರು, 18 ಮಂದಿ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದವರು ಹಾಗೂ 12 ಮಂದಿ ಕಾರಾಗೃಹ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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