ಜಾತಿ ಗಣತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್
ಜಾತಿ ಗಣತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
Published : April 10, 2026 at 3:23 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೊಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿಪುಲ್ ಎಂ.ಪಂಚೋಲಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸಿಜೆಐ ಸಿಟ್ಟಾದರು. "'ಆಪ್ನೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಮೆ ಬತ್ತಮೀಜಿ ಕಿ ಭಾಷಾ ಲಿಖೀ ಹೈ. ಆಪ್ನೆ ಕಿಸ್ಸೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಲಿಖ್ವಾಯಾ ಹೈ?' (ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ?)" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
"ಆಪ್ ಕಹಾ ಸೆ ಐಸೀ ಭಾಷಾ ಲಿಖ್ತೇ ಹೋ ಪಿಟಿಷನ್ ಮೆ (ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ)" ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಖಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿದರು.
ಒಂದೇ ಮಗುವಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂತೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪೀಠ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು.
2027ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕುರಿತು ಡೇಟಾ ದಾಖಲಿಸಲು, ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ(PIL)ಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.
2027ರ ಜನಗಣತಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 16ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಗಣತಿಯಾಗಿದ್ದು, 1931ರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಜಾತಿ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೊದಲನೆಯದು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜನಗಣತಿಯಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 2027ರ ಜನಗಣತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 5.72 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವಯಂಗಣತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನಗಣತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಂತ 1ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಸೌಲಭ್ಯ-ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗಣತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ SE ವಿಂಡೋ ತೆರೆದಿದ್ದರೆ, ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸೇರಿ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: