Gen-Zಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉಗ್ರರೂಪ ಪಡೆದ ಜೆನ್-ಜಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳು; ಬದಲಾದ ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಸ್ವರೂಪ
ಮಾನವ - ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಸ್ವರೂಪವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಬಹಳ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯುವ ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿವೆ.
Published : January 21, 2026 at 2:53 PM IST
ರಾಮನಗರ (ನೈನಿತಾಲ್):ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾನವ - ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷವು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವ ಹುಲಿಗಳಿಂದಾಗುವ ಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಾನವ - ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಘಟನೆಗಳ ಅಂಕಿ -ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಲಿಗಳು 3 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವ ಹುಲಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 1998 ರಿಂದ ಜನವರಿ 18, 2026 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ - ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 45 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಂತಹ ಅರಣ್ಯ - ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ 2, 2026 ರಂದು ರಾಮನಗರದ 60 ವರ್ಷದ ಸಖಿಯಾನ್ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಹುಲಿಯು 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು.
- ಜನವರಿ 5, 2026 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಭಾಲೋನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ನಿವಾಸಿ 30 ವರ್ಷದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದ ಹುಲಿಯು 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು.
- ಜನವರಿ 18, 2026 ರಂದು ರಾಮನಗರ-ಹಲ್ದ್ವಾನಿ ರಸ್ತೆಯ ಗುಲಾರ್ಸಿದ್ಧ್ ಬಳಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಹುಲಿಯನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸಹ ಯುವ ಹುಲಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 68 ಹುಲಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ:
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಈ ಘಟನೆಗಳು ದಾಳಿಯ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ದುಷ್ಯಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 68 ಹುಲಿ, 40 ಚಿರತೆ, 10 ಆನೆ ಮತ್ತು 5 ಕರಡಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಈ ವನ್ಯಮೃಗಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ದುಷ್ಯಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಅನೇಕ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಮಾನವ - ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಕೆಲವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ದುಷ್ಯಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವ - ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಹಿರಿಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಸಂಜಯ್ ಚಿಮ್ವಾಲ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹುಲಿಗಳು ಒಂಟಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವು ಸುಲಭವಾದ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮಾನವ ವಸಾಹತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಹಳೆಯ ಹುಲಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಯುವ ಹುಲಿಗಳು ಸಹ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಕಾಡುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡ. ಕಾಡುಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹುಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಹುಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವು ಕಿರಿಯ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯುವ ಹುಲಿಗಳು ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕಾಡಿನ ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾನವ ವಸಾಹತುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಹುಲಿಗಳ ನಡುವಣ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಸಂಜಯ್ ಚಿಮ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಹಠಾತ್ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ಚಿಮ್ವಾಲ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತರೆ ಹುಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಆಹಾರದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸವಾಲು: ಕಾಡುಗಳ ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಜಯ್ ಅವರ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹುಲಿಗಳು ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯುವ ಹುಲಿಗಳು ಕಾಡನ್ನು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಯುವ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹುಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಸಂಜಯ್ ಚಿಮ್ವಾಲ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದ ಮಹತ್ವ: ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಟಾನದಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬಯಲು ಮತ್ತು ಟೆರೈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿವೆ. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೇವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಜಯ್ ಚಿಮ್ವಾಲ್. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಮತ್ತು ತೇಗದಂತಹ ಏಕ - ಜಾತಿಯ ತೋಟಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನೆಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡಾ ಮಾನವ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ನಾಡಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನ ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ?: ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೃತಕ ಸರೋವರಗಳಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಮಾನವ ವಸಾಹತುಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಹಿರಿಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಸಂಜಯ್ ಚಿಮ್ವಾಲ್
2015 ರಿಂದ ಅಡಚಣೆಯ ಈ ಅಂಶಗಳು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ದೀಪಗಳು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಚಲನೆ ಕಾಡುಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್.
ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಾತಿಗಳಂತಹ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಟೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರಭಕ್ಷಕ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಚಾರವೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದುವೇ ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುವ ಹುಲಿಗಳು ಈ ಹೊಸ ಭೂದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹುಡುಕಬಹುದಾದ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಶುರುಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್
ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ದಾಳಿ ತಡೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?
- ಬಿಜ್ರಾನಿ, ಜಿರ್ನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಫಾರಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಜಿಪ್ಸಿ ಸಫಾರಿ ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೂ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು.
- ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಇದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾನವ - ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಹುಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯುವ ಹುಲಿಗಳು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿವೆ. ಅವು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಹುಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರದೇಶ, ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಯುವ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಮಾವೂನ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸಾಕೇತ್ ಬಡೋಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.