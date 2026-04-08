ETV Bharat / bharat

ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಂತು ₹598 ಕೋಟಿಯ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್​!

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 598 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಬಯಲಾಗಿದೆ.

INCOME TAX NOTICE TO THE IRONER
₹598 ಕೋಟಿಯ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 8, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಜ್ಮೀರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬೇರೆಯವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತರವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಜ್ಮೀರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ₹598 ಕೋಟಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಚರಂಡಿ ಬಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬರೋಲಿಯಾಗೆ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಈ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಅಚ್ಚರಿ ಜೊತೆ ಆಘಾತ ಎನಿಸಿದೆ.

ಹೌದು, ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊತ್ತದ ಅಂದಾಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ನಿಂತ ನೆಲವೇ ಕುಸಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಜಿತೇಂದ್ರ ವಕೀಲರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದರು, ಪಾಲಿಯ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರು ಪಾಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದುಹೋದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ಥಾಡಾ ಅವರು ಎಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಂದು ರಾಮನಗರದ ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಬರೋಲಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ₹598 ಕೋಟಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿತೇಂದ್ರ ₹598 ಕೋಟಿ 50 ಲಕ್ಷ, 27 ಸಾವಿರದ 726 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಜಿತೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ವಿವರಿಸಿದರು. ನೋಟಿಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಡೋಲಿಯಾ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಾಲಿ ನಿವಾಸಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿಂಗ್, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

₹468 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟು: ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2020 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2021 ರವರೆಗಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹468 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಕೇಶ್ ಥಾಡಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣವು ಒಟ್ಟು ₹598 ಕೋಟಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬರೋಲಿಯಾ ಅವರು ಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಅನಾ ಸಾಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತ: ಸಂತ್ರಸ್ತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬರೋಲಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ ₹500 ರಿಂದ ₹700 ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಪಾಲಿ ನಿವಾಸಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಎಂಬ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳಿಸಿರುವ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೂ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು: ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್‌ಐ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದುರುಪಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅವರಿಗೆ 598 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜನರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.