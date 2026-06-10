12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ, ಇದು 'ರಾಮರಾಜ್ಯ'ದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ: ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
12 ವರ್ಷಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : June 10, 2026 at 8:25 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅತಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ರಾಮರಾಜ್ಯ'ದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು 'ರಾಮರಾಜ್ಯ'ದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕಿರುಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಪುಸ್ತಕವು, ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
2014ರಿಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆದಾಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಈಗ 12.75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆ ಹಣ ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾಗರಿಕರಿಗೇ ಮರಳಿದೆ" ಎಂದು ಕಿರುಪುಸ್ತಕವು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು (ರೀಫಂಡ್) ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನಗದು ಲಭ್ಯತೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ: "ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣವು ರಸ್ತೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ, ಇದೇ 'ರಾಮರಾಜ್ಯ'ದ ಸಂದೇಶ" ಎಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಾರಿದೆ.
ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಥೆಯು 'ಫ್ರಾಗೈಲ್ ಫೈವ್' (ದುರ್ಬಲ ಐದು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು) ಇಂದ 'ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆ'ಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಐದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದಿಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಇಂದು ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಸರ್ಕಾರದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲಗಳ (ಎನ್ಪಿಎ) ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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