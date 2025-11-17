ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ 89ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ: ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ - 7 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವ
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
Published : November 17, 2025 at 8:00 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ 89ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾನುವಾರ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ ತೆಲುಗಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಿಂದ ತೆಲುಗಿಗೆ ಎಂಬ ಎರಡು ನಿಘಂಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಭಾರತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿ. ಕಿರಣ್ ಅವರು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೌರವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅವರೊಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು.
ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು: ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಜಿಷ್ಣು ದೇವ್ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ದೈತ್ಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಮೀರಿ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿದರು; ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪುಲಿಟ್ಜರ್ ಮತ್ತು ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೀರಿ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅದ್ಭುತ: ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ. ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡಾ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು, ಸಚಿವರಾಗುವ ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಉಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕೋಟೆ, ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿ ನಂತರ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅದ್ಭುತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ. ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್.ವಿ. ರಮಣ ಅವರು ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಕೆ. ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗಣಿ ಸಚಿವ ಜಿ. ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
2025 ರ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು:
1 ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
- ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಜೈದೀಪ್ ಹರ್ಡಿಕರ್ - ಇವರೊಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೇಖಕಿ. ಹರ್ಡಿಕರ್ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಾಸ್ತವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟದೊಂದಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾನವ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
2 ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
- ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬೊಲ್ಲಾ: ಬೊಲ್ಲಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು MIT ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಬೊಲ್ಲಾ ಅವರು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ನಾಯಕತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
3 ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ:
- ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಪ್ರೊ. ಸತುಪತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ: 19 ಬುಡಕಟ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪ್ರೊ. ಶ್ರೀ ಅವರು ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿಕವಿ ನನ್ನಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
4 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ
- ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಆಮ್ಲಾ ಅಶೋಕ್ ರುಯಾ: "ಜಲ ತಾಯಿ" ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರುಯಾ, ನವೀನ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬರ ಪೀಡಿತ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜೀವನೋಪಾಯ, ಜಲ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
5 ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ:-
- ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಆಕಾಶ್ ಟಂಡನ್: ಪೆಹಚಾನ್ - ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ - ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಘನತೆ, ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದೇ ಅವರ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ.
6 ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ:
- ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಪಲ್ಲಬಿ ಘೋಷ್: ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಭೀತವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ, ಘೋಷ್ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 75,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
7 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ:
- ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಪ್ರೊ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ ಗಾಲಿ; ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕ ಭೂತಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರೊ. ಲತಾ, ಚೆನಾಬ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ನಿಘಂಟುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ: ರಾಮೋಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ನಿಘಂಟಿನ ಔಪಚಾರಿಕ ಅನಾವರಣವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ. ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ತೆಲುಗಿನಿಂದ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್. ವಿ. ರಮಣ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
