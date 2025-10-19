ಹಾವು, ಹಂದಿ, ಕೋತಿಗಳ ನೆಲೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸು; 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸೇವೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಜನರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಸರಗೋಡು(ಕೇರಳ): ದಟ್ಟ ಕಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳು, ಹಂದಿಗಳು, ಹಾವುಗಳ ವಾಸ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಡಿಯಂಚಿನಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ. ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಬರುವ ಪತ್ರ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಶಿಷ್ಠ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೇವಲ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ತಿರುವನಂತಪುರದ ಜಗದೀಶನ್ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಶಿವರಂ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಇರುವ ಆಧುನಿಕ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಜನರೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜನರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು.
"ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಗದೀಶನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ಕಟ್ಟಡ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಕಾಡಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ" ಎಂಬುದು ಜಗದೀಶನ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಸುಮಾರು 350 ಮನೆಗಳು ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೆಲಸದ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೆರ್ಲಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಎಸ್ಬಿ, ಆರ್ಡಿ, ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆಗಳಿವೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹250 ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
