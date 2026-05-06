ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಟಿವಿಕೆ: ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮತಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಶೇ 24.19!

ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕ್ಷನ್​ ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಶೇ 34.92ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮತಗಳಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಶೇ 24.19 ಮಾತ್ರ.

ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಟಿವಿಕೆ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 6, 2026 at 3:29 PM IST

ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ನಟ - ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವಾದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬೇರೂರಿದ್ದ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಟಿವಿಕೆ ಒಟ್ಟು 234 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 108 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶೇ 34.92ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಚೆನ್ನೈನ ಎಲ್ಲ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೂ ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಷದ ಪಾಲು: ದಕ್ಷಿಣ ಚೆನ್ನೈನ ಎಲ್ಲ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಸ್ವತಃ ಪೆರಂಬೂರು ಮತ್ತು ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಡಿಎಂಕೆ) ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 73 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಪಕ್ಷಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮತ ಪ್ರಮಾಣ (www.results.eci.gov.in)

ಡಿಎಂಕೆ ಶೇ 24.19ರಷ್ಟು ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ 59 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಕೊಳತ್ತೂರಿನಿಂದ ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಈ ಬಾರಿ ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಎಸ್ ಬಾಬು ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು. ಚೆನ್ನೈ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಡಿಎಂಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಾನಗಳು ಎಂದರೆ ಅದು ಹಾರ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಚೆಪಾಕ್-ತಿರುವಲ್ಲಿಕೇಣಿ. ಡಿಎಂಕೆಗೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ 32 ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 15 ಸಚಿವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುವ ಮೂಲಕ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಚೆಪಾಕ್-ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 7,140 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶೇ 3.37ರಷ್ಟು ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಟಿವಿಕೆಗೆ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ) ತಲಾ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಥೋಲ್ಕಪ್ಪಿಯನ್ ತಿರುಮಾವಲವನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿದುತಲೈ ಚಿರುತೈಗಲ್ ಕಚ್ಚಿ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶೇ 1.09ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಮುರ್ಪೋಕ್ಕು ದ್ರಾವಿಡ ಕಳಗಂ (ಡಿಎಂಡಿಕೆ) ಕೂಡ 1.2ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದವು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 53 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ 47 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 21.21ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶೇ 2.97% ಮತ ಪಾಲನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

ಉದಗಮಂಡಲಂನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭೋಜರಾಜನ್ ಅವರು ಮಾತ್ರವೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೈನಾರ್ ನಾಗೇಂದ್ರನ್, ಎಲ್ ಮುರುಗನ್, ತಮಿಳಿಸೈ ಸೌಂದರರಾಜನ್ ಮತ್ತು ವನತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀಮನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ತಮಿಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಪಕ್ಷವಾದ ನಾಮ್ ತಮಿಳರ್ ಕಚ್ಚಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ಶೇಕಡಾ 4% ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸೀಮನ್ ಸ್ವತಃ ಕಾರೈಕುಡಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಟಿವಿಕೆಯ ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾ. ಪ್ರಭುಗಿಂತ 70,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು.

