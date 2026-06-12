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ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲಾನ್​ -B ಸಿದ್ದವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿಸಬಹುದು!

ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಆದಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್​ ಬಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 12, 2026 at 5:44 PM IST

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Updated : June 12, 2026 at 7:00 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್​: ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಆದಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್​ ಬಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ರೂಪಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಧಿಗಳು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ಜೀವಿತಾವಧಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೂ ಇಂದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು ಈಗ 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಂವಾಗಿ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾದ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಆರೋಗ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ: ಬಹುತೇಕರು ಚಿಂತಿಸುವುದು ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಖರ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು. ಇದು ಕೇವಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಔಷಧಕ್ಕೆ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಹೋಮ್​ ನರ್ಸಿಂಗ್​ ಸೇವೆ, ಪಿಜಿಯೋಥೆರಪಿಯಂತಹವು. ಇವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಉಳಿತಾಯವೂ ಖಾಲಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕವರೇಜ್​, ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿಧಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಣ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್​ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಣ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.

ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ 70ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಮಾಲೋಚಕರಾಗಿ, ಇತರ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣಗಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಆದಾಯಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವೂ ಆಗಿದೆ.

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Last Updated : June 12, 2026 at 7:00 PM IST

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