ರಾಜ್ಕೋಟ್: 250 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರು
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರೂ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ರಾಸ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
Published : October 19, 2026 at 12:25 PM IST
ರಾಜ್ಕೋಟ್ (ಗುಜರಾತ್): ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯ ಅಹಿರಾಣಿ ರಾಸ್ (ಗರ್ಬಾ) ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಗುಜರಾತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಹಿರ್ ಸೇನಾ' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಅಹಿರ್ ರಾಸ್ ಉತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ, ಅಹಿರ್ ಸಮುದಾಯದ 21 ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರು (ಅಹಿರಾಣಿಗಳು) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳ ಜೊತೆ 250 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಈ ಭವ್ಯ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಕಪ್ಪು ಚನಿಯಾ ಚೋಳಿ, ಬೋರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮೈತುಂಬಾ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮೈತುಂಬಾ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಲವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ನೃತ್ಯವಾಗಿರದೇ, ಸಮುದಾಯದ ಏಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು.
'ಅಹಿರ್ ರಾಸ್ ಉತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಹಿರ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾನು ಅಹಿರಾಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಮದಿಗೆ ಹೀಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿದ ಖುಷಿ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆಯೋಜಕರ ಪ್ರಕಾರ ದ್ವಾರಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಹಿಂದಿನ 'ಅಹಿರ್ ರಾಸ್ ಉತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ 51 ಸಾವಿರ ಅಹಿರಾಣಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಅಹಿರ್ ರಾಸ್ ಉತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ 21 ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಹಿರ್ ಸೇನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಭವೇಶ್ ಲೋಕಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಹಿರ್ ಸೇನಾ ಭವ್ಯವಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಹಿರ್ ರಾಸ್ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 21 ಸಾವಿರ ಸಹೋದರಿಯರು ರಾಸ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಸಮಾಜದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಸಹೋದರಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕ ಉದಯ್ ಕಾಂಗಡ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಅಹಿರ್ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಅಹಿರ್ ಸಮುದಾಯದ ಸಹೋದರಿಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಸ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇವರ ನೃತ್ಯವು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್